У США помер мільярдер Д.Рокфеллер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Американський мільярдер Девід Рокфеллер помер у віці 101 року, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За повідомленням прес-секретаря мільярдера, Д.Рокфеллер помер уві сні в понеділок в своєму будинку в містечку Покантіко-Хіллс (штат Нью-Йорк).
Довідка УНН: Девід Рокфеллер старший - американський банкір, державний діяч, глобаліст та поточний голова дому Рокфеллерів. Онук нафтового магната і першого в історії мільярдера Джона Д. Рокфеллера, засновника Standard Oil, син Джона Рокфеллера молодшого.
Нагадаємо, Американський Forbes оприлюднив щорічний світовий рейтинг мільярдерів.