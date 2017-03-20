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В США умер миллиардер Д.Рокфеллер

В США умер миллиардер Д.Рокфеллер

Киев • УНН

 • 13002 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 год, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

По сообщению пресс-секретаря миллиардера, Д.Рокфеллер умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

Справка УНН: Дэвид Рокфеллер старший - американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров. Внук нефтяного магната и первого в истории миллиардера Джона Д.Рокфеллера, основателя Standard Oil, сын Джона Рокфеллера младшего.

Напомним, Американский Forbes опубликовал ежегодный мировой рейтинг миллиардеров.

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