В США умер миллиардер Д.Рокфеллер

По сообщению пресс-секретаря миллиардера, Д.Рокфеллер умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк).

Справка УНН: Дэвид Рокфеллер старший - американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров. Внук нефтяного магната и первого в истории миллиардера Джона Д.Рокфеллера, основателя Standard Oil, сын Джона Рокфеллера младшего.

Напомним, Американский Forbes опубликовал ежегодный мировой рейтинг миллиардеров.