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У США поліція застрелила чорношкірого чоловіка при затриманні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Співробітники поліції в місті Лафейетт в американському штаті Луїзіана застрелили чорношкірого чоловіка під час затримання. Про це пише УНН із посиланням на DW.

У США поліція застрелила чорношкірого чоловіка при затриманні

У поліції заявили, що надійшла інформація про чоловіка, озброєного ножем, який перебував на автомобільній парковці. Правоохоронці спочатку намагались його затримати, застосувавши електрошокер. Однак коли чоловіку попрямував до супермаркета, вони відкрили вогонь. Пораненого 31-річного Трейфорда П. доставили до лікарні, де медики констатували його смерть. Поліція не назвала число здійснених пострілів, однак місцеві ЗМІ повідомили, що їх було з десяток.

Адвокат родини загиблого Бен Крамп закликав до прозорого пояснення “необережної стрілянини та трагічного вбивства людини”. Відповідальних працівників поліції мають негайно звільнити, сказав він. “Трейфорд був оточений офіцерами, по ньому стріляли понад десять разів”, — повідомив адвокат, який у своєму Twitter також розмістив відео, котре нібито зняли свідки. На ньому видно, як чорношкірий чоловік йде вулицею до магазину, його наздоганяють поліцейські, які потім багато разів стріляють в нього, і чоловік падає на землю. При цьому на місці події перебуває близько десяти правоохоронців.

В останні місяці в США і багатьох інших країнах проходять масові протести проти расизму і поліцейського насильства. Акції почалися після резонансної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні в Міннеаполісі в кінці травня. Інформація про подію стала відома широкому загалу завдяки відеозаписам, зробленим перехожими.

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