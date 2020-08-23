В США полиция застрелила чернокожего мужчину при задержании

В полиции заявили, что поступила информация про мужчину, вооруженного ножом, который находился на автомобильной парковке. Правоохранители сначала пытались его задержать применив электрошокер. Однако когда мужчине направился в супермаркет, они открыли огонь. Раненого 31-летнего Трейфорда П. доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Полиция не назвала число совершенных выстрелов, однако местные СМИ сообщили, что их было с десяток.

Адвокат семьи погибшего Бен Крамп призвал к прозрачному объяснению “неосторожной стрельбы и трагического убийства человека”. Ответственных работников полиции должны немедленно уволить, сказал он. “Трейфорд был окружен офицерами, по нему стреляли более десяти раз”, — сообщил адвокат, в своем Twitter также разместил видео, которое якобы сняли свидетели. На нем видно, как чернокожий мужчина идет по улице в магазин, его догоняют полицейские, которые затем многократно стреляют в него, и человек падает на землю. При этом на месте происшествия находится около десяти правоохранителей.

В последние месяцы в США и многих других странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе в конце мая. Информация о происшествии стало известно широкой общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими.