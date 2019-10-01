У США поліцейські випадково застрелили колегу під час затримання злочинця
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Нью-Йорку поліцейський був застрелений колегами під час розслідування діяльності банд в Бронксі в неділю. Про це з посиланням на поліцію повідомляє The New York Times, пише УНН.
“Це трагічний випадок смерті від вогню колег, однак, не робіть помилки, ми втратили життя хороброго державного службовця виключно через жорстокого злочинця, який поставив під загрозу життя поліції і всіх людей, яким ми служимо”, — повідомив комісар поліції Нью-Йорка Джеймс О’Ніл.
Інцидент стався вранці в неділю, після того як Брайан Малкін і двоє інших офіцерів вийшли з машини, щоб допитати підозрюваного. Останній спробував бігти, після чого поліція почала його переслідувати. Підозрюваний чинив опір, і поліція відкрила вогонь, в результаті якого поліцейський Малкін і підозрюваний отримали вогнепальні поранення.
Поранені були доставлені в лікарню, де лікарі зафіксували їх смерть. Підозрюваний мав умовний термін до 2022 року за торішнім арешту, пов’язаного з наркотиками. Раніше його заарештовували декілька разів, в тому числі з-за звинувачення в крадіжці зі зломом, повідомила поліція.
Як пише УНН, колишнього гравця НБА застрелили у 37-річному віці.