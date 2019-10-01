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В США полицейские случайно застрелили коллегу во время задержания преступника

Киев • УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Нью-Йорке полицейский был застрелен коллегами в ходе расследования деятельности банд в Бронксе в воскресенье. Об этом со ссылкой на полицию сообщает The New York Times, пишет УНН.

В США полицейские случайно застрелили коллегу во время задержания преступника

“Это трагический случай смерти от огня коллег, но, не заблуждайтесь, мы потеряли жизнь храброго государственного служащего исключительно из-за жестокого преступника, который поставил под угрозу жизнь полиции и всех людей, которым мы служим”, — сообщил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О’Нил.

Инцидент произошел утром в воскресенье, после того как Брайан Малкин и двое других офицеров вышли из машины, чтобы допросить подозреваемого. Последний попытался бежать, после чего полиция начала его преследовать. Подозреваемый оказал сопротивление, и полиция открыла огонь, в результате которого полицейский Малкин и подозреваемый получили огнестрельные ранения.

Раненые были доставлены в больницу, где врачи зафиксировали их смерть. Подозреваемый имел условный срок до 2022 года по прошлогоднему аресту, связанному с наркотиками. Ранее его арестовывали несколько раз, в том числе из-за обвинения в краже со взломом, сообщила полиция.

Как пишет УНН, бывшего игрока НБА застрелили в 37-летнем возрасте.

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