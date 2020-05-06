У США планують розпустити робочу групу по коронавірусу

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 173136 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 128718 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 113892 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 121495 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 141480 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144620 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229382 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217279 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187486 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177173 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2.8м/с
74%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 11642 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 11084 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 12946 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 11456 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 10719 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 173141 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 169040 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 288508 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 311026 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 392711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54942 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37889 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52326 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53926 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 129143 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У США планують розпустити робочу групу по коронавірусу

Київ • УНН

 • 11907 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Влада США вивчає можливість розпустити робочу групу Білого дому по коронавірусу. Це може статися в кінці травня або початку червня і є ознакою “значного прогресу”, заявив очільник групи віце-президент США Майк Пенс, передає УНН.

У США планують розпустити робочу групу по коронавірусу

Метою групи була, серед іншого, мобілізація профільних органів влади і координація їх дій. Її місце займе нова робоча група, яка зосередиться на безпечному відновленні економічної діяльності, повідомив президент країни Дональд Трамп.

“Ми не можемо тримати країну закритою протягом 5 років”, — підкреслив глава Білого дому.

Співрозмовник газети The New York Times з числа офіційних осіб вказав, що група з протидії поширення коронавірусної інфекції буде розформована в рамках першого етапу поступового скасування обмежувальних заходів в США, після завершення якого основна увага буде зосереджена на розробці вакцини, проведенні тестування та терапії пацієнтів з коронавірусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зростання смертності від COVID-19 у Нью-Йорку: встановлено понад десяток холодильних причепів в якості тимчасових моргів

У свою чергу Пенс, відповідаючи на питання журналіста на брифінгу у Вашингтоні про публікацію видання, підтвердив інформацію про розформування групи, а також уточнив, що обговорюється “відповідний час для завершення спеціальною групою своєї роботи і для продовження вжиття заходів вже на рівні відомств”.

“Я думаю, ми розглядаємо День поминання (відзначається в США в останній понеділок травня на згадку про військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків), початок червня як час, коли ми можемо почати передачу повноважень нашим відомствам щодо вирішення питань (щодо протидії COVID-19) в більш традиційній формі”, — наводить прес-пул Білого дому слова віце-президента.

Нагадаємо, США “лідирує” за кількістю померлих від COVID-19 у світі. Станом на вечір вівторка зафіксовано понад 70 тисяч померлих. Епіцентром спалаху є штат і місто Нью-Йорк, тут інфікованими є понад 320 тис. осіб, а від коронавірусної інфекції померли понад 25 тисяч людей. Всього в країні зафіксовано майже 1,2 млн інфікованих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60