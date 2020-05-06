У США планують розпустити робочу групу по коронавірусу

Метою групи була, серед іншого, мобілізація профільних органів влади і координація їх дій. Її місце займе нова робоча група, яка зосередиться на безпечному відновленні економічної діяльності, повідомив президент країни Дональд Трамп.

“Ми не можемо тримати країну закритою протягом 5 років”, — підкреслив глава Білого дому.

Співрозмовник газети The New York Times з числа офіційних осіб вказав, що група з протидії поширення коронавірусної інфекції буде розформована в рамках першого етапу поступового скасування обмежувальних заходів в США, після завершення якого основна увага буде зосереджена на розробці вакцини, проведенні тестування та терапії пацієнтів з коронавірусом.

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У свою чергу Пенс, відповідаючи на питання журналіста на брифінгу у Вашингтоні про публікацію видання, підтвердив інформацію про розформування групи, а також уточнив, що обговорюється “відповідний час для завершення спеціальною групою своєї роботи і для продовження вжиття заходів вже на рівні відомств”.

“Я думаю, ми розглядаємо День поминання (відзначається в США в останній понеділок травня на згадку про військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків), початок червня як час, коли ми можемо почати передачу повноважень нашим відомствам щодо вирішення питань (щодо протидії COVID-19) в більш традиційній формі”, — наводить прес-пул Білого дому слова віце-президента.

Нагадаємо, США “лідирує” за кількістю померлих від COVID-19 у світі. Станом на вечір вівторка зафіксовано понад 70 тисяч померлих. Епіцентром спалаху є штат і місто Нью-Йорк, тут інфікованими є понад 320 тис. осіб, а від коронавірусної інфекції померли понад 25 тисяч людей. Всього в країні зафіксовано майже 1,2 млн інфікованих.