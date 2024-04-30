У США під час арешту злочинця загинули четверо поліцейських
Київ • УНН
Четверо поліцейських загинули і ще четверо отримали поранення в перестрілці під час затримання злочинця в Шарлотті, штат Північна Кароліна.
Чотирьох співробітників американських правоохоронних органів було вбито і ще четверо дістали поранення у результаті перестрілки, що виникла під час виконання арешту злочинця в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters та BBC.
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За даними поліції, щонайменше одного підозрюваного виявлено мертвим у дворі свого будинку - його застрелили співробітники поліції. Двоє інших підозрюваних були заарештовані.
Стрілянина почалася, коли співробітники правоохоронних органів спробували затримати людину, раніше засуджену за кримінальною статтею. Його підозрювали у володінні вогнепальною зброєю. Злочинець забарикадувався у своєму будинку і відкрив вогонь.
Протистояння тривало близько трьох годин і закінчилося після того, як поліцейські взяли будинок штурмом. Для цього вони використовували броньований автомобіль, за допомогою якого проломили в будівлі вікна і двері.
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Під час перестрілки в будинку перебували ще двоє: жінка і 17-річний хлопчик, зараз їх допитує поліція. Припускають, що щонайменше один із них стріляв у співробітників правоохоронних органів.
Перестрілка в Шарлотті стала одним із найкривавіших нападів на поліцейських у США за кілька десятиліть.
У заяві міністерства юстиції США йдеться, що один з чотирьох убитих офіцерів був заступником маршала США.
"Сьогодні абсолютно трагічний день для міста Шарлотта і для професії правоохоронця. Сьогодні ми втратили героїв, які намагалися захистити нашу громаду", - сказав Дженнінгс.