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У США під час арешту злочинця загинули четверо поліцейських

У США під час арешту злочинця загинули четверо поліцейських

Київ • УНН

 • 18476 перегляди

Четверо поліцейських загинули і ще четверо отримали поранення в перестрілці під час затримання злочинця в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Чотирьох співробітників американських правоохоронних органів було вбито і ще четверо дістали поранення у результаті перестрілки, що виникла під час виконання арешту злочинця в місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters та BBC. 

Деталі

За даними поліції, щонайменше одного підозрюваного виявлено мертвим у дворі свого будинку - його застрелили співробітники поліції.  Двоє інших підозрюваних були заарештовані. 

Стрілянина почалася, коли співробітники правоохоронних органів спробували затримати людину, раніше засуджену за кримінальною статтею. Його підозрювали у володінні вогнепальною зброєю. Злочинець забарикадувався у своєму будинку і відкрив вогонь.

Протистояння тривало близько трьох годин і закінчилося після того, як поліцейські взяли будинок штурмом.  Для цього вони використовували броньований автомобіль, за допомогою якого проломили в будівлі вікна і двері.

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Під час перестрілки в будинку перебували ще двоє: жінка і 17-річний хлопчик, зараз їх допитує поліція. Припускають, що щонайменше один із них стріляв у співробітників правоохоронних органів.

Перестрілка в Шарлотті стала одним із найкривавіших нападів на поліцейських у США за кілька десятиліть.

У заяві міністерства юстиції США йдеться, що один з чотирьох убитих офіцерів був заступником маршала США.

"Сьогодні абсолютно трагічний день для міста Шарлотта і для професії правоохоронця. Сьогодні ми втратили героїв, які намагалися захистити нашу громаду", - сказав Дженнінгс.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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