В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских

Четыре сотрудника американских правоохранительных органов были убиты и еще четверо получили ранения в результате перестрелки, возникшей во время выполнения ареста преступника в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters и BBC.

Детали

По данным полиции, по меньшей мере один подозреваемый обнаружен мертвым во дворе своего дома - его застрелили сотрудники полиции. Двое других подозреваемых были арестованы.

Стрельба началась, когда сотрудники правоохранительных органов попытались задержать человека, ранее осужденного по уголовной статье. Его подозревали во владении огнестрельным оружием. Преступник забаррикадировался в своем доме и открыл огонь.

Противостояние длилось около трех часов и закончилось после того, как полицейские взяли дом штурмом. Для этого они использовали бронированный автомобиль, с помощью которого проломили в здании окна и двери.

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Во время перестрелки в доме находились еще двое: женщина и 17-летний мальчик, сейчас их допрашивает полиция. Предполагается, что по меньшей мере один из них стрелял в сотрудников правоохранительных органов.

Перестрелка в Шарлотте стала одним из самых кровавых нападений на полицейских в США за несколько десятилетий.

В заявлении министерства юстиции США говорится, что один из четырех убитых офицеров был заместителем маршала США.

"Сегодня абсолютно трагический день для города Шарлотта и для профессии правоохранителя. Сегодня мы потеряли героев, которые пытались защитить нашу общину", - сказал Дженнингс.