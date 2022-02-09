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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У США озброєний чоловік проник до чужого будинку, де відпочив і залишив господарям 200 доларів

У США озброєний чоловік проник до чужого будинку, де відпочив і залишив господарям 200 доларів

Київ • УНН

 • 23119 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Нью-Мексико, США, до будинку проник озброєний гвинтівкою AR-15 34-річний Терал Крістессон, де вирішив відпочити. Пізніше його виявили власники, але той замість погроз вибачився та залишив їм 200 доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на NDTV.

Деталі

Крістессон проник у вікно будинку, де почав купатися, пити пиво та їсти. Згодом вдома з’явилися стурбовані власники.

Чоловік міг почати їм погрожувати, але замість цього вибачився за проникнення та сказав, що йому було потрібно переночувати у теплому місці.

За словами Крістессона, його сім'ю вбили на сході Техасу, а також він від когось втікав. Власник будинку оцінив завдану незваним гостем шкоду в розмірі 200 доларів, бо той розбив вікно. Зловмисник погодився, залишив гроші та покинув дім.

Як зазначається, наступного дня поліцейські отримали виклик про викрадення автомобіля чоловіком, опис якого нагадував Крістессона. Той підійшов до жінки та попросив її покинути машину, але вона почала сигналити та налякала зловмисника. Згодом правоохоронці затримали чоловіка.

Він зізнався у проникненні до будинку, бо хотів врятуватися від хуртовини, а ось про викрадення авто чоловік не став говорити. Наразі правопорушник знаходиться у в'язниці округу Санта-Фе. Йому висунули звинувачення у крадіжках зі зломом при тяжких обставинах, крадіжці та псуванні майна, а також інкримінують насильство за обтяжуючих обставинах.

Нагадаємо 

Американець виграв понад 200 тисяч доларів у казино, але через збій автомата не дізнався про це.

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