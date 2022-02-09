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В США вооруженный мужчина проник в чужой дом, где отдохнул и оставил хозяевам 200 долларов

В США вооруженный мужчина проник в чужой дом, где отдохнул и оставил хозяевам 200 долларов

Киев • УНН

 • 23117 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Нью-Мексико, США, в дом проник вооруженный винтовкой AR-15 34-летний Терал Кристессон, где решил отдохнуть. Позже его обнаружили владельцы, но тот вместо угроз извинился и оставил им 200 долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NDTV.

Детали

Кристессон проник в окно дома, где начал купаться, пить пиво и есть. Впоследствии дома появились обеспокоенные владельцы.

Мужчина мог начать им угрожать, но вместо этого извинился за проникновения и сказал, что ему было нужно переночевать в теплом месте.

По словам Кристессона, его семью убили на востоке Техаса, а также он от кого-то убегал. Владелец дома оценил нанесенный незваным гостем ущерб в размере 200 долларов, потому что тот разбил окно. Злоумышленник согласился, оставил деньги и покинул дом.

Как отмечается, на следующий день полицейские получили вызов об угоне автомобиля мужем, описание которого напоминало Кристессона. Тот подошел к женщине и попросил ее покинуть машину, но она начала сигналить и напугала злоумышленника. Впоследствии правоохранители задержали мужчину.

Он признался в проникновении в дом, потому что хотел спастись от метели, а вот об угоне авто мужчина не стал говорить. Сейчас правонарушитель находится в тюрьме округа Санта-Фе. Ему предъявили обвинения в краже со взломом при тяжелых обстоятельствах, краже и порче имущества, а также инкриминируют насилие при отягчающих обстоятельствах.

Напомним

Американец выиграл более 200 тысяч долларов в казино, но из-за сбоя автомата не узнал об этом.

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