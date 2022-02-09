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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Американець виграв понад 200 тисяч доларів у казино, але через збій автомата не дізнався про це

Американець виграв понад 200 тисяч доларів у казино, але через збій автомата не дізнався про це

Київ • УНН

 • 24962 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Роберт Тейлор розважався у лас-вегаському казино Treasure Island та зірвав джекпот у розмірі 229 368 доларів (6,4 мільйона гривень). Проте автомат дав збій, і чоловік не зразу дізнався про свою перемогу та поїхав додому в Аризону. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC 15.

Деталі

Як зазначається, помилку виявили після перевірки грального автомата. Ніхто не знав, кому саме мав належати виграш, тому казино разом із Радою з контролю за азартними іграми у штаті Невада провели розслідування, аби встановити особистість переможця.

Вони передивилися багато годин відеозаписів з камер спостереження, опитали свідків, дослідили записи про покупки та поїздки. Врешті, ці дії дали результат і Роберта Тейлора знайшли.

Коли чоловікові повідомили про виграш, йому довелося повернутися до Лас-Вегаса, щоб забрати свої гроші.

Нагадаємо 

У Лондоні чоловіки виграли в лотерею мільйони, але невдовзі сіли у в’язницю за крадіжку.

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