Американец выиграл более 200 тысяч долларов в казино, но из-за сбоя автомата не узнал об этом

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15 марта, 19:03 • 102133 просмотра

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15 марта, 13:44 • 132945 просмотра

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Киев • УНН

 • 24954 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Роберт Тейлор развлекался в лас-вегасском казино Treasure Island и сорвал джекпот в размере 229 368 долларов (6,4 миллиона гривен). Однако автомат дал сбой, мужчина не сразу узнал о своей победе и поехал домой в Аризону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC 15.

Детали

Как отмечается, ошибку обнаружили после проверки игрового автомата. Никто не знал, кому именно должен был принадлежать выигрыш, поэтому казино вместе с Советом по контролю за азартными играми в штате Невада провели расследование, чтобы установить личность победителя.

Они пересмотрели много часов видеозаписей с камер наблюдения, опросили свидетелей, изучили записи о покупках и поездках. Наконец, эти действия дали результат и Роберта Тейлора нашли.

Когда мужчине сообщили о выигрыше, ему пришлось вернуться в Лас-Вегас, чтобы забрать свои деньги.

Напомним

В Лондоне мужчины выиграли в лотерею миллионы, но вскоре сели в тюрьму за кражу.

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