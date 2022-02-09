Американец выиграл более 200 тысяч долларов в казино, но из-за сбоя автомата не узнал об этом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Роберт Тейлор развлекался в лас-вегасском казино Treasure Island и сорвал джекпот в размере 229 368 долларов (6,4 миллиона гривен). Однако автомат дал сбой, мужчина не сразу узнал о своей победе и поехал домой в Аризону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC 15.
Детали
Как отмечается, ошибку обнаружили после проверки игрового автомата. Никто не знал, кому именно должен был принадлежать выигрыш, поэтому казино вместе с Советом по контролю за азартными играми в штате Невада провели расследование, чтобы установить личность победителя.
Они пересмотрели много часов видеозаписей с камер наблюдения, опросили свидетелей, изучили записи о покупках и поездках. Наконец, эти действия дали результат и Роберта Тейлора нашли.
Когда мужчине сообщили о выигрыше, ему пришлось вернуться в Лас-Вегас, чтобы забрать свои деньги.
Напомним
В Лондоне мужчины выиграли в лотерею миллионы, но вскоре сели в тюрьму за кражу.