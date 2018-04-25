У США оголосили про затримання серійного вбивці і ґвалтівника, якого шукали з 1970-х
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Співробітники правоохоронних органів затримали в американському штаті Каліфорнія екс-поліцейського Джозефа Джеймса Деанджело, якого пов'язують із 12 вбивствами і 50 зґвалтуваннями, учиненими у 1970-і і 1980-і роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на електронну версія газети Los Angeles Times.
За відомостями джерел видання, минулої ночі був узятий під варту 72-річний Джозеф Джеймс Деанджело. Як зазначає видання, поліція вважає, що Деанджело є серійним вбивцею, який діяв у Каліфорнії у період з 1976 по 1986 роки і зробив 12 вбивств, а також 45 зґвалтувань. У даний час влада намагається встановити, чи причетний він до вбивств двох людей.
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Цей злочинець, відомий під прізвиськами Golden State Killer, East Area Rapist і Original Night Stalker, вважався одним з найбільш одіозних у штаті. У його пошуках брали участь співробітники ФБР. Нагорода за інформацію, яка могла б допомогти знайти його, становила 50 тис. доларів. У ЗМІ висувалися версії про те, що вбивця уникав упіймання, так як був добре знайомий з методами роботи поліції.
Як зазначає видання, Деанджело відмовлено в праві вийти на свободу під заставу. Влада провела обшуки у його будинку. Як очікується, незабаром відбудеться прес-конференція, на якій буде зроблено офіційну заяву про арешт.
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Встановити особу злочинця вдалося завдяки збігу ДНК-доказів. Прорив в справі стався протягом останнього тижня, підкреслили в прокуратурі Сакраменто.
Нагадаємо, влада американського штату Джорджія привела у виконання смертний вирок щодо 67-річного Карлтона Гері, який був визнаний винним у вбивстві і згвалтуванні трьох літніх жінок.
East Area Rapist/Golden State Killer Identified and in custody: Joseph James Deangelo (72) pic.twitter.com/9fBdiziaaJ— Sacramento Sheriff (@sacsheriff) 25 квітня 2018 р.