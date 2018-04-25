В США объявили о задержании серийного убийцы и насильника, которого искали с 1970-х

По сведениям источников издания, минувшей ночью был взят под стражу 72-летний Джозеф Джеймс Деанджело. Как отмечает издание, полиция считает, что Деанджело является серийным убийцей, который действовал в Калифорнии в период с 1976 по 1986 годы и учинил 12 убийств, а также 45 изнасилований. В настоящее время власти пытаются установить, причастен ли он к убийствам двух человек.

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Этот преступник, известный под прозвищами Golden State Killer, East Area Rapist и Original Night Stalker, считался одним из самых одиозных в штате. В его поисках принимали участие сотрудники ФБР. Награда за информацию, которая могла бы помочь найти его, составляла 50 тыс. долларов. В СМИ выдвигались версии о том, что убийца избегал поимки, так как был хорошо знаком с методами работы полиции.

Как отмечает издание, Деанджело отказано в праве выйти на свободу под залог. Власти провели обыски в его доме. Как ожидается, вскоре состоится пресс-конференция, на которой будет сделано официальное заявление об аресте.

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Установить личность преступника удалось благодаря стечению ДНК-доказательств. Прорыв в деле произошел в течение последней недели, подчеркнули в прокуратуре Сакраменто.

Напомним, власти американского штата Джорджия привели в исполнение смертный приговор в отношении 67-летнего Карлтона Гэри, который был признан виновным в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин.

East Area Rapist / Golden State Killer Identified and in custody: Joseph James Deangelo (72) pic.twitter.com/9fBdiziaaJ