У США недостатньо інформації про обстріл колонії в Оленівці – Кірбі

Цитата

«У нас просто недостатньо інформації, щоб грамотно говорити про ці дуже ранні повідомлення», - сказав Кірбі.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Згодом українська розвідка повідомила, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззастережний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника зазначеного ПВК – Євгена Пригожина.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені, загинули приблизно 40 осіб, отримали поранення –130.