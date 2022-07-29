У США недостатньо інформації про обстріл колонії в Оленівці – Кірбі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. США на даний момент недостатньо інформації про обстріл колонії в Оленівці Донецької області. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого цитує репортер «Голосу Америки» Міша Комадовський у Twitter, передає УНН.
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«У нас просто недостатньо інформації, щоб грамотно говорити про ці дуже ранні повідомлення», - сказав Кірбі.
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Згодом українська розвідка повідомила, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззастережний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника зазначеного ПВК – Євгена Пригожина.
Внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені, загинули приблизно 40 осіб, отримали поранення –130.