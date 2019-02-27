У США не пустили понад 37 тисяч осіб

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У зв'язку з рішенням президента Дональда Трампа ввести заборону на в'їзд в США для громадян семи країн, в тому числі ряду мусульманських, минулого року Сполучені Штати відхилили понад 37 тисяч заявок на отримання візи. Про це повідомляє Анадолу, передає УНН.

За даними Держдепу США, в 2018 році громадянам семи країн було видано віз на 80% менше, ніж у 2016 році (тоді оформили близько 27 тисяч американських віз).

Повідомляється, що Держдеп США щорічно з різних причин відхиляє близько чотирьох мільйонів заявок на отримання візи. У минулому році США відхилили найбільше заявок на отримання візи від громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену.

Що стосується міграційної візи на постійне проживання в США, то в 2018 році було відхилено 15384 заявки громадян семи країн у зв'язку з указом Трампа від 2017 року.

Крім того, з тієї ж причини США відхилили 21645 заявок на отримання неімміграційних віз на тимчасове перебування на території Сполучених Штатів.

При цьому США видали візу 14600 громадянам Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену.

Як повідомляв УНН, кількість відмов громадянам України у в'їзді в ЄС зросла на 55%.

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