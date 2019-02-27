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В США не пустили более 37 тысяч человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В связи с решением президента Дональда Трампа ввести запрет на въезд в США для граждан семи стран, в том числе ряда мусульманских, в прошлом году Соединенные Штаты отклонили более 37 тысяч заявок на получение визы. Об этом сообщает Анадолу, передаёт УНН.

По данным Госдепа США, в 2018 году гражданам семи стран было выдано виз на 80% меньше, чем в 2016 году (тогда оформили около 27 тысяч американских виз).

Сообщается, что Госдеп США ежегодно по разным причинам отклоняет около четырех миллионов заявок на получение визы. В прошлом году США отклонили больше всего заявок на получение визы от граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Что касается миграционной визы на постоянное проживание в США, то в 2018 году было отклонено 15384 заявки граждан семи стран в связи с указом Трампа от 2017 года.

Кроме того, по той же причине США отклонили 21645 заявок на получение неиммиграционных виз на временное нахождение на территории Соединенных Штатов.

При этом США выдали визу 14600 гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Как сообщал УНН, количество отказов гражданам Украины во въезде в ЕС выросло на 55%.

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