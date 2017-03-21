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У США не будуть забороняти перевезення мобільних у літаках

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Стільникові телефони не потраплять під очікувану заборону на рейсах до США іноземних авіакомпаній. Вона стосуватиметься лише великих пристроїв, передає УНН з посиланням на Reuters.

Агенство посилається на представника уряду США.

Повідомляється, що заборона не торкнеться американських авіакомпаній.

Раніше агентство повідомило, що влада США має намір заборонити пасажирам з приблизно десяти країн провозити електронні прилади на літаках, що прямують до США. Заборона на електроніку на борту, про яку, можливо, буде оголошено у вівторок, пов’язана з терористичною загрозою.

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