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В США не будут запрещать перевозку мобильных в самолетах

Киев • УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотовые телефоны не попадут под ожидаемый запрет на рейсах в США иностранных авиакомпаний. Он будет касаться только крупных устройств, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на представителя правительства США.

Сообщается, что запрет не коснется американских авиакомпаний.

Ранее агентство сообщило, что власти США намерены запретить пассажирам с примерно десяти стран провозить электронные приборы на самолетах, направляющихся в США. Запрет на электронику на борту, о котором, возможно, будет объявлено во вторник, связан с террористической угрозой.

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