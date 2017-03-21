В США не будут запрещать перевозку мобильных в самолетах

Агентство ссылается на представителя правительства США.

Сообщается, что запрет не коснется американских авиакомпаний.

Ранее агентство сообщило, что власти США намерены запретить пассажирам с примерно десяти стран провозить электронные приборы на самолетах, направляющихся в США. Запрет на электронику на борту, о котором, возможно, будет объявлено во вторник, связан с террористической угрозой.