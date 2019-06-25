У США назвали дві основні "битви" України

“З 2009 року я працював в американському інституті миру. Цей інститут займався певною роботою, що стосувалась України. Ми шукали можливості, шляхи, щоб Посія вийшла з Донбасу. Поки я перебуваю в Україні, США це бачать головним пріоритетом і метою — щоб Росія пішла з Донбасу. Друга битва, друга мета — це подолання корупції. Україна має перемогти в цих двох битвах — подолати російську агресію і корупцію на внутрішньому фронті”, — сказав Тейлор, зазначивши, що ці дві речі пов’язані.

Він також заявив, що повернувся в Україну налаштований боротися з цими проблемами.

Варто нагадати, що Сполучені Штати намагаються знайти постійного посла в Україну. Про це на зустрічі з пресою заявив Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор.