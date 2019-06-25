В США назвали две основные "битвы" Украина

“С 2009 года я работал в американском институте мира. Этот институт занимался определенной работой, которая касалась Украины. Мы искали возможности, пути, чтобы посеешь вышла из Донбасса. Пока я нахожусь в Украине, США это видят главным приоритетом и целью — чтобы Россия ушла из Донбасса. Вторая битва, вторая цель — это преодоление коррупции. Украина должна победить в двух сражениях — преодолеть российскую агрессию и коррупцию на внутреннем фронте”, — сказал Тейлор, отметив, что эти две вещи связаны.

Он также заявил, что вернулся в Украину настроен бороться с этими проблемами.

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты пытаются найти постоянного посла в Украине. Об этом на встрече с прессой заявил Временно поверенный в делах США Уильям Тейлор.