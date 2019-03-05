У США натякнули на необхідність звільнення Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Про це сказала посол США Марі Йованович під час інформаційного марафону “Діалоги в часі”, передає УНН.
"Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор (Назар Холодницький - ред.). Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи", - зазначила Йованович.
Щодо винних у корупції, то за її словами, повинне проводитися розслідування, суд, і якщо провина доведена, вони мають потрапити за ґрати.
"Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури мають бути присутні і працювати ефективно", - наголосила Йованович.
Нагадаємо, посол США закликала провести аудит “Укроборонпрому”.