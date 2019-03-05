В США намекнули на необходимость увольнения Холодницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор. Об этом сказала посол США Мари Йованович во время информационного марафона "Диалоги во времени", передает УНН.
"Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен Специальный антикоррупционный прокурор (Назар Холодницкий - ред.). Тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела", - отметила Йованович.
В отношении виновных в коррупции, то по ее словам, должно проводиться расследование, суд и если вина доказана, они должны попасть за решетку.
"Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно", - подчеркнула Йованович.
Напомним, посол США призвала провести аудит "Укроборонпрома".