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У США наполягають на відстороненні Мюллера від російського розслідування

У США наполягають на відстороненні Мюллера від російського розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер у п’ятницю зіткнувся з новою хвилею критики від представників Республіканської партії, які наполягають на його відставці від розслідування російського втручання у вибори США в 2016 році, передає УНН з посиланням на Fox News.

Нову низку невдоволення спричинило опубліковане на цьому тижні розслідування американського видання, яке заявило про зв'язок передвиборчого штабу Хілларі Клінтон і національного комітету Демократичної партії фінансуванням розслідування, яке призвело до появи скандального "досьє", що звинувачує президента США Дональда Трампа у зв’язках з Росією.

Окрім цього, під сумнів, були поставлені й особисті зв’язки Р.Мюллера, які можуть поставити під сумнів надійність спецпрокурора під час розслідування втручання Росії та змови з кампанією Дональда Трампа в 2016 році.

"Федеральний кодекс не міг бути чіткішим - Мюллер скомпрометував себе через очевидний зв'язок із Джеймсом Комі. Появи такого конфлікту достатньо, щоб звинуватити Мюллера в порушенні кодексу. Всі викриття останніх тижнів посилюють справу", - заявив республіканець Трент Френкс у п'ятницю.

Нагадаємо, Д.Трамп звільнив колишнього директора ФБР в травні цього року, зазначивши, що це рішення не було політичним.

Губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишній федеральний прокурор і союзник нинішнього президента, також запропонував п'ятницю можливу відставку Р.Мюллера.

"Якщо факти, які ми щойно виклали, є правдивими, то хтось рівня Боба (ред. – Роберта) Мюллера має піти", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, команда Мюллера готова робити перші затримання у справі про втручання РФ до виборів 2016 року у США.

 

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