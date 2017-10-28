У Вашингтоні затвердили перші звинувачення у справі про російське втручання

За словами джерел, у п'ятницю було підготовлено наказ до 30 жовтня затримати всіх, кому будуть винесені звинувачення по даній справі. Досі не відомо, які саме звинувачення будуть винесені затриманим.

Нагадаємо, спецпрокурор вивчає ділові операції Д.Трампа, його зятя Джареда Кушнера, екс-радника президента з нацбезпеки Майкла Флінна, колишнього глави передвиборного штабу республіканця Пола Манафорта, а також Картера Пейджа, який відповідав за консультації з питань зовнішньої політики в ході передвиборної кампанії.

Як повідомляв УНН, Роберт Мюллер, який займається можливим втручанням Росії у американські президентські вибори, включив в своє розслідування "досьє на Трампа".