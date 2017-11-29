У США набули чинності додаткові санкції проти Росії

“Зміни стосуються поправок до Директиви 1 і Директиви 2, пов’язаних з Україною та Росією, які були прийняті 29 вересня 2017”, — йдеться в повідомленні міністерства фінансів США.

Зокрема, зміняться умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями з боку американських юридичних або фізичних осіб, а також з території США. Для компаній енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів з нинішніх 90, а для компаній з фінансового сектора — до 14 днів з нинішніх 30.

Як повідомляв УНН, Тіллерсон розповів, скільки діятимуть санкції проти РФ.