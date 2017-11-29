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У США набули чинності додаткові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Санкції проти енергетичного та фінансового секторів економіки Росії, які були накладені за її агресію проти України, вступили в силу, передає УНН з посиланням на сайт міністерства фінансів США.

“Зміни стосуються поправок до Директиви 1 і Директиви 2, пов’язаних з Україною та Росією, які були прийняті 29 вересня 2017”, — йдеться в повідомленні міністерства фінансів США.

Зокрема, зміняться умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями з боку американських юридичних або фізичних осіб, а також з території США. Для компаній енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів з нинішніх 90, а для компаній з фінансового сектора — до 14 днів з нинішніх 30.

Як повідомляв УНН, Тіллерсон розповів, скільки діятимуть санкції проти РФ.

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