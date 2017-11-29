В США вступили в силу дополнительные санкции против России

“Изменения касаются поправок к Директиве 1 и Директиве 2, связанных с Украиной и Россией, которые были приняты 29 сентября 2017”, — говорится в сообщении министерства финансов США.

В частности, изменятся условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США. Для компаний энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для компаний из финансового сектора — до 14 дней с нынешних 30.

Как сообщал УНН, Тиллерсон рассказал, сколько будут действовать санкции против РФ .