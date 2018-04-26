У США літак часів Другої світової зазнав авіакатастрофи: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Літак часів Великої Вітчизняної війни незабаром після зльоту з військово-повітряної станції на Півдні американського штату Техас зазнав аварії, внаслідок якої загинуло двоє осіб, що перебували на борту, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Одномоторний літак T-6 Texan зазнав аварії близько 12:30 у середу на військово-повітряній станції Кінгсвілль, приблизно в 30 милях (48 кілометрів – ред.) на південний захід від техаського міста Корпус-Крісті.
Представник станції Кевін Кларк заявив, що пілот і один пасажир відвідали співробітника на аеродромі і тільки-но злетіли, коли літак зазнав аварії та спалахнув.
Особи загиблих не було повідомлено, проте, за словами Кларка, серед них не було пілотів ВПС.
Національна рада з безпеки транспорту наразі проводить розслідування.
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