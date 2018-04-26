В США самолет времен Второй мировой потерпел авиакатастрофу: есть жертвы

Одномоторный самолет T-6 Texan потерпел крушение около 12:30 в среду на военно-воздушной станции Кингсвилл, примерно в 30 милях (48 километров - ред.) к юго-западу от техасского города Корпус-Кристи.



Представитель станции Кевин Кларк заявил, что пилот и один пассажир посетили сотрудника на аэродроме и только взлетели, когда самолет потерпел крушение и загорелся.



Личности погибших не было сообщено, однако, по словам Кларка, среди них не было пилотов ВВС.



Национальный совет по безопасности транспорта сейчас проводит расследование.



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