У США кран впав на житловий будинок, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В американському місті Даллас, штат Техас, у результаті сильного вітру впав будівельний кран. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Будівельний кран впав на житловий багатоквартирний будинок.
За даними рятувальників, як мінімум одна людина загинула. Шестеро людей отримали поранення.
Нагадаємо, чотири людини загинули при падінні будівельного крана в місті Сіетл (штат Вашингтон, США).
Кран впав на проїжджу частину, пошкодивши п'ять автомобілів. Відзначається, що ще три людини, які постраждали, були доставлені в лікарню.