В США кран упал на жилой дом, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В американском городе Даллас, штат Техас, в результате сильного ветра упал строительный кран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Строительный кран упал на жилой многоквартирный дом.
По данным спасателей, как минимум один человек погиб. Шесть человек получили ранения.
Напомним, четыре человека погибли при падении строительного крана в городе Сиэтл (штат Вашингтон, США).
Кран упал на проезжую часть, повредив пять автомобилей. Отмечается, что еще три пострадавших человека были доставлены в больницу.