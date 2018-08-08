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У США конгресмена і ярого захисника Трампа затримало ФБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Конгресмен, республіканець Кріс Коллінз був затриманий вранці у в середу агентами ФБР після того, як федеральне журі висунуло йому звинувачення в інсайдерській торгівлі, а також брехні федеральним агентам, передає УНН з посиланням на CNN.

За словами працівників Федерального Бюро, Колінз, який був першим членом Конгресу, що підтримав президентську кандидатуру Трампа, здався агентам зранку у середу в офісі свого адвоката на Манхеттені.

Як повідомляв УНН, напередодні під час судового засідання у справі колишнього помічника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, його партнер по бізнесу Рік Гейтс дав свідчення про співпрацю з ПР та українськими олігархами.

Раніше, у США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство.

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