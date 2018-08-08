У США конгресмена і ярого захисника Трампа затримало ФБР

За словами працівників Федерального Бюро, Колінз, який був першим членом Конгресу, що підтримав президентську кандидатуру Трампа, здався агентам зранку у середу в офісі свого адвоката на Манхеттені.



Як повідомляв УНН, напередодні під час судового засідання у справі колишнього помічника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, його партнер по бізнесу Рік Гейтс дав свідчення про співпрацю з ПР та українськими олігархами.



Раніше, у США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство.