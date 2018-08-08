В США конгрессмена и ярого защитника Трампа задержало ФБР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Конгрессмен, республиканец Крис Коллинз был задержан утром в в среду агентами ФБР после того, как федеральное жюри выдвинуло ему обвинения в инсайдерской торговле, а также лжи федеральным агентам, передает УНН со ссылкой на CNN.
По словам работников Федерального Бюро Коллинз, который был первым членом Конгресса, который поддержал президентскую кандидатуру Трампа, сдался агентам утром в среду в офисе своего адвоката на Манхэттене.
Как сообщал УНН, накануне во время судебного заседания по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, его партнер по бизнесу Год Гейтс дал показания о сотрудничестве с ПР и украинскими олигархами.
Ранее, в США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество.