В США конгрессмена и ярого защитника Трампа задержало ФБР

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 29356 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 92222 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121020 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128767 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167559 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152767 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140615 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180172 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В США конгрессмена и ярого защитника Трампа задержало ФБР

В США конгрессмена и ярого защитника Трампа задержало ФБР

Киев  •  УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Конгрессмен, республиканец Крис Коллинз был задержан утром в в среду агентами ФБР после того, как федеральное жюри выдвинуло ему обвинения в инсайдерской торговле, а также лжи федеральным агентам, передает УНН со ссылкой на CNN.

По словам работников Федерального Бюро Коллинз, который был первым членом Конгресса, который поддержал президентскую кандидатуру Трампа, сдался агентам утром в среду в офисе своего адвоката на Манхэттене.

Как сообщал УНН, накануне во время судебного заседания по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, его партнер по бизнесу Год Гейтс дал показания о сотрудничестве с ПР и украинскими олигархами.

Ранее, в США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество.

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