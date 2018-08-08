В США конгрессмена и ярого защитника Трампа задержало ФБР

По словам работников Федерального Бюро Коллинз, который был первым членом Конгресса, который поддержал президентскую кандидатуру Трампа, сдался агентам утром в среду в офисе своего адвоката на Манхэттене.



Как сообщал УНН, накануне во время судебного заседания по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, его партнер по бизнесу Год Гейтс дал показания о сотрудничестве с ПР и украинскими олигархами.



Ранее, в США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество.