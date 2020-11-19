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У США колишній “зелений берет” зізнався в шпигунстві на користь Росії

У США колишній “зелений берет” зізнався в шпигунстві на користь Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишній спецназівець США Пітер Рафаель Дзібінскі-Деббінс в середу визнав себе винним у розголошенні Росії військових таємниць, передає УНН з посиланням на AP.

“Пітер Рафаель Дзібінскі-Деббінс, 45 років, з Гейнсвіллу, штат Вірджинія, визнав себе винним за звинуваченням у відповідності з федеральним законом про шпигунство на слуханні в окружному суді США в Олександрії”, — повідомляє агентство.

Повідомляється, що екс-спецпризначенцю загрожує довічне ув’язнення.

Так, Дзібінскі-Деббінс співпрацював з російською розвідкою протягом 15 років, з грудня 1996 року, коли приїхав в Росію по лінії освітньої програми. Незабаром після того як його завербували, відзначається, що російська розвідка привласнила Деббінсу кодове ім’я “Ікар Лісників”.

Згідно з обвинувальним актом, колишній військовий передавав Росії дані, що стосуються діяльності підрозділів сил спеціального призначення.

Деббінс сказав російській розвідці, що вважає себе “сином Росії” і “вважає, що Сполучені Штати занадто домінують в світі і їх необхідно поставити на місце”, згідно з обвинувальним висновком. Він навіть запропонував пройти перевірку на поліграфі, щоб довести свою лояльність до Росії, коли один з кураторів звинуватив його в тому, що він є подвійним агентом США, пише агентство.

Як повідомляв УНН, екс-спецпризначенець був заарештований в США в серпні за звинуваченням у розголошенні військової таємниці.

За даними американської прокуратури, він співпрацював з російськими спецслужбами з 1996 по 2011 роки. Він передавав відомості про дислокацію свого підрозділу в Південній Кореї, Азербайджані та Грузії.

Згідно з версією звинувачення, вперше російська розвідка звернулася до Пітера Деббінса, коли він був 19-річним студентом університету Міннесоти і членом Корпусу підготовки офіцерів запасу, що навчався за кордоном в Челябінську. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, батько якої був полковником ВПС Росії. Пізніше, за інформацією прокуратури, йому було присвоєно кодове ім’я — “Ікар Лісників”.

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