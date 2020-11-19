В США бывший "зеленый берет" признался в шпионаже в пользу России

“Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс, 45 лет, из Гейнсвилле, штат Вирджиния, признал себя виновным по обвинению в соответствии с федеральным законом о шпионаже на слушании в окружном суде США в Александрии”, — сообщает агентство.

Сообщается, что экс-спецназовцу грозит пожизненное заключение.

Так, Дзибински-Деббинс сотрудничал с российской разведкой в течение 15 лет, с декабря 1996 года, когда приехал в Россию по линии образовательной программы. Вскоре после того как его завербовали, отмечается, что российская разведка присвоила Деббинсу кодовое имя “Икар Лесников”.

Согласно обвинительному акту, бывший военный передавал России данные, касающиеся деятельности подразделений сил специального назначения.

Деббинс сказал российской разведке, что считает себя “сыном России” и “считает, что Соединенные Штаты слишком доминируют в мире и их необходимо поставить на место”, согласно обвинительному заключению. Он предложил пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою лояльность к России, когда один из кураторов обвинил его в том, что он является двойным агентом США, пишет агентство.

Как сообщал УНН, экс-спецназовец был арестован в США в августе по обвинению в разглашении военной тайны.

По данным американской прокуратуры, он сотрудничал с российскими спецслужбами с 1996 по 2011 годы. Он передавал сведения о дислокации своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии.

Согласно версии обвинения, впервые российская разведка обратилась к Питеру Деббинсу, когда он был 19-летним студентом университета Миннесоты и членом Корпуса подготовки офицеров запаса, который учился за границей в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником ВВС России. Позже, по информации прокуратуры, ему было присвоено кодовое имя — “Икар Лесников”.