У США і ЄС засудили затримання активістів у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську, передає УНН з посиланням на відповідні заяви посольства і ЄС.
“Європейський союз уважно стежить за реакцією білоруської влади на недавні демонстрації. В останні дні ми спостерігали погодинні звіти про превентивні арешти і затримання за різними звинуваченнями...Таке придушення свободи слова і зібрань протирічить заявленій політиці Білорусі щодо демократизації і її міжнародним зобов’язанням”, — йдеться у заяві представника Євросоюзу.
У ЄС наголосили, що застосування сили проти мирних демонстрантів не може бути виправдане за жодних обставин.
Водночас у посольстві США заявили, що затримання у Мінську протирічать демократичним цінностям.
“Сполучені Штати з глибоким занепокоєнням відзначають протидію влади Білорусі проведенню мирних акцій з нагоди щорічного Дня волі. Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і низки журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями. Є повідомлення про використання сили проти мирних демонстрантів і інших осіб”, — йдеться у повідомленні.
У посольстві пообіцяли і надалі уважно стежити за ситуацією.
Як повідомляв УНН, у Мінську ОМОН відпустив 57 осіб, у тому числі правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.