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У США і ЄС засудили затримання активістів у Мінську

У США і ЄС засудили затримання активістів у Мінську

Київ • УНН

 • 9828 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську, передає УНН з посиланням на відповідні заяви посольства і ЄС.

“Європейський союз уважно стежить за реакцією білоруської влади на недавні демонстрації. В останні дні ми спостерігали погодинні звіти про превентивні арешти і затримання за різними звинуваченнями...Таке придушення свободи слова і зібрань протирічить заявленій політиці Білорусі щодо демократизації і її міжнародним зобов’язанням”, — йдеться у заяві представника Євросоюзу.

У ЄС наголосили, що застосування сили проти мирних демонстрантів не може бути виправдане за жодних обставин.

Водночас у посольстві США заявили, що затримання у Мінську протирічать демократичним цінностям.

“Сполучені Штати з глибоким занепокоєнням відзначають протидію влади Білорусі проведенню мирних акцій з нагоди щорічного Дня волі. Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і низки журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями. Є повідомлення про використання сили проти мирних демонстрантів і інших осіб”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві пообіцяли і надалі уважно стежити за ситуацією.

Як повідомляв УНН, у Мінську ОМОН відпустив 57 осіб, у тому числі правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.

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