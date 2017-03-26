В США и ЕС осудили задержания активистов в Минске

"Европейский союз внимательно следит за реакцией белорусских властей на недавние демонстрации. В последние дни мы наблюдали почасовые отчеты о превентивных арестах и задержаниях по различным обвинениям ... Такое подавление свободы слова и собраний противоречит заявленной политике Беларуси по демократизации и ее международным обязательствам", - говорится в заявлении представителя Евросоюза.

В ЕС отметили, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах.

В то же время в посольстве США заявили, что задержание в Минске противоречат демократическим ценностям.

"Соединенные Штаты с глубоким беспокойством отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодного Дня свободы. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями. Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц", - говорится в сообщении.

В посольстве пообещали и в дальнейшем внимательно следить за ситуацией.

Как сообщал УНН, в Минске ОМОН отпустил 57 человек , в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра "Весна".