У США госпіталізували Джорджа Буша-старшого
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент США в 1989-1993 роках Джордж Буш-старший госпіталізований в Х’юстоні (штат Техас) через поширення інфекції. Про це в понеділок в Twitter повідомив офіційний представник сім’ї Джим Макграт, повідомляє УНН.
“Президент Буш госпіталізований в лікарню методистської церкви міста Х’юстон вчора вранці після того, як інфекція потрапила в його кровоносну систему. Він позитивно реагує на лікування і йде на поправку”, — йдеться в повідомленні Макграта.
Як повідомляв УНН, нещодавно дружина екс-президента США Джорджа Буша-старшого — Барбара Буш — померла у віці 92 років.