В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего

"Президент Буш госпитализирован в больницу методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему. Он положительно реагирует на лечение и идет на поправку", - говорится в сообщении Макграта.

Как сообщал УНН, недавно жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара Буш - умерла в возрасте 92 лет.