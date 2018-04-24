В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент США в 1989-1993 годах Джордж Буш-старший госпитализирован в Хьюстоне (штат Техас) из-за распространения инфекции. Об этом в понедельник в Twitter сообщил официальный представитель семьи Джим МакГрат, сообщает УНН.
"Президент Буш госпитализирован в больницу методистской церкви города Хьюстон вчера утром после того, как инфекция попала в его кровеносную систему. Он положительно реагирует на лечение и идет на поправку", - говорится в сообщении Макграта.
Как сообщал УНН, недавно жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара Буш - умерла в возрасте 92 лет.