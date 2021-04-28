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У США дозволять деяким іноземним студентам приїхати на навчання попри карантин

У США дозволять деяким іноземним студентам приїхати на навчання попри карантин

Київ • УНН

 • 13193 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У США планують послабити обмеження на поїздки і дозволити студентам приїжджати на навчання восени. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

США раніше заборонили в'їзд більшості громадян інших країн, які протягом двох тижнів до прибуття в США побували в Китаї, Бразилії, Південній Африці, Ірані та більшій частині Європи. Тепер студенти з усіх цих країн матимуть право в'їхати до США на осінні уроки.

До слова, більшість іноземних студентів, які проходять навчання в США, це громадяни Китаю.

Нагадаємо

Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) США рекомендує вводити послаблення карантинних обмежень для вакцинованих від COVID-19.

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