У США дозволять деяким іноземним студентам приїхати на навчання попри карантин

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США раніше заборонили в'їзд більшості громадян інших країн, які протягом двох тижнів до прибуття в США побували в Китаї, Бразилії, Південній Африці, Ірані та більшій частині Європи. Тепер студенти з усіх цих країн матимуть право в'їхати до США на осінні уроки.

До слова, більшість іноземних студентів, які проходять навчання в США, це громадяни Китаю.

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Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) США рекомендує вводити послаблення карантинних обмежень для вакцинованих від COVID-19.