В США разрешат некоторым иностранным студентам приехать на обучение несмотря на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В США планируют ослабить ограничения на поездки и позволить студентам приезжать на учебу осенью. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
США ранее запретили въезд большинства граждан других стран, которые за две недели до прибытия в США побывали в Китае, Бразилии, Южной Африке, Иране и большей части Европы. Теперь студенты из всех этих стран имеют право въехать в США на осенние уроки.
К слову, большинство иностранных студентов, проходящих обучение в США, это граждане Китая.
Напомним
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рекомендует вводить ослабления карантина для вакцинированных от COVID-19.