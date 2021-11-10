У США чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На вулиці американського міста Скотленд, розташованого у штаті Південна Дакота, сталася стрілянина. Загинуло двоє людей, троє дістали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dakota News Now.
Деталі
Інцидент стався ввечері 9 листопада. Озброєний чоловік відкрив вогонь і почав стріляти у перехожих.
Двоє осіб померли на місці. Одна людина дістала серйозні поранення, її доправили у лікарню. Двоє дістали травми, які не є небезпечними для життя.
Повідомляють, що стрілка затримали, зараз він перебуває під вартою. Правоохоронці встановлюють мотиви його злочину.
Нагадаємо
У жовтні на території університету американського штату Луїзіана сталася стрілянина. Одна людина загинула, семеро дістали поранення.