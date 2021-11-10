У США чоловік відкрив стрілянину посеред вулиці: є загиблі та поранені

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Інцидент стався ввечері 9 листопада. Озброєний чоловік відкрив вогонь і почав стріляти у перехожих.

Двоє осіб померли на місці. Одна людина дістала серйозні поранення, її доправили у лікарню. Двоє дістали травми, які не є небезпечними для життя.

Повідомляють, що стрілка затримали, зараз він перебуває під вартою. Правоохоронці встановлюють мотиви його злочину.

Нагадаємо

У жовтні на території університету американського штату Луїзіана сталася стрілянина. Одна людина загинула, семеро дістали поранення.