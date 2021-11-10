В США мужчина открыл стрельбу посреди улицы: есть погибшие и раненые

Детали

Инцидент произошел вечером 9 ноября. Вооруженный мужчина открыл огонь и начал стрелять в прохожих.

Два человека скончались на месте. Один человек получил серьезные ранения, его доставили в больницу. Двое получили травмы, не опасные для жизни.

Сообщают, что стрелка задержали, сейчас он находится под стражей. Правоохранители устанавливают мотивы его преступления.

Напомним

В октябре на территории университета американского штата Луизиана произошла стрельба. Один человек погиб, семеро получили ранения.