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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 53635 перегляди

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У США чітко розуміють, що в Україні відбувається російська агресія - А.Герасимов

Київ • УНН

 • 10929 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У США є чітке розуміння того, що в Україні відбувається російська агресія. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив представник Президента України у парламенті Артур Герасимов, передав кореспондент УНН.

У США чітко розуміють, що в Україні відбувається російська агресія - А.Герасимов

“Жодних подвійних стандартів, там немає жодної думки. І навіть ми сьогодні чуємо вже від офіційних осіб нової адміністрації (президента США Дональда Трампа - ред.), що це прямий вплив Росії на цю війну”, — сказав він.

Представник Президента додав, що “США схвалюють зусилля, які за останні два роки були зроблені у боротьбі з корупцією”.

Як повідомляв УНН, Американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.

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