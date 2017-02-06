У США чітко розуміють, що в Україні відбувається російська агресія - А.Герасимов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У США є чітке розуміння того, що в Україні відбувається російська агресія. Про це під час засідання Погоджувальної ради повідомив представник Президента України у парламенті Артур Герасимов, передав кореспондент УНН.
“Жодних подвійних стандартів, там немає жодної думки. І навіть ми сьогодні чуємо вже від офіційних осіб нової адміністрації (президента США Дональда Трампа - ред.), що це прямий вплив Росії на цю війну”, — сказав він.
Представник Президента додав, що “США схвалюють зусилля, які за останні два роки були зроблені у боротьбі з корупцією”.
Як повідомляв УНН, Американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США.