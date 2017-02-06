В США четко понимают, что в Украине происходит российская агрессия - А.Герасимов

"Никаких двойных стандартов, там нет ни одной мысли. И даже мы сегодня слышим уже от официальных лиц новой администрации (президента США Дональда Трампа - ред.), что это прямое влияние России на эту войну", - сказал он.

Представитель Президента добавил, что "США одобряют усилия, которые за последние два года были сделаны в борьбе с коррупцией".

Как сообщал УНН, Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США.