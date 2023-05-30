У США частково завалилась багатоповерхівка: врятовано 8 осіб, скільки ще під завалами невідомо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Трагедія сталась у місті Давенпорт, штат Айова, США. Наразі відомо, що вдалося врятувати 8 осіб, скільки ще людей може бути під завалами – невідомо, повідомляє СNN, пише УНН.
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Зруйновану багатоповерхівку знесуть у вівторок згідно з пресрелізом головного стратегічного директора Девенпорта Сари Отт, отриманої філією CNN KWQC.
За її словами, власникам надіслано повідомлення про знесення.
Рятувальна перейшла з пошукового в реанімаційний режим, йдеться в повідомленні.
«Через нестабільний стан майна та в інтересах громадської безпеки мешканців не пустять назад у будівлю», — сказала Отт у релізі.
За словами керівника пожежної служби Давенпорта Майка Карлстена в понеділок вранці, про загиблих не повідомляється. Також він зазначив, що жодних відомих осіб у зруйнованому будинку немає.
Незрозуміло, скільки людей можуть зникнути безвісти або скільки мешканців переміщено.
Доповнення
Обвалення призвело до «великого витоку природного газу» і досить великої кількості води, що хлинула в будівлю, сказав начальник пожежної служби. Екіпажам вдалося зупинити витік і відновити пошуки тих, хто вижив.
За словами офіційних осіб, причину обвалу Айови не встановлено. Власники будівлі мали поточні дозволи на проведення ремонтних робіт зовнішньої стіни, сказав Річард Освальд, директор місцевих служб Давенпорта.
Місто нещодавно постраждало від сильної повені після того, як річка Міссісіпі вийшла на вершину, перетворивши деякі вулиці Давенпорта на річки. Будівля Девенпорта знаходиться трохи більше ніж за чверть милі від річки.