В США частично рухнула многоэтажка: спасены 8 человек, сколько еще под завалами неизвестно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Трагедия произошла в городе Давенпорт, штат Айова, США. Известно, что удалось спасти 8 человек, сколько еще людей может быть под завалами – неизвестно, сообщает СNN, пишет УНН.
Детали
Разрушенную многоэтажку снесут во вторник согласно пресс-релизу главного стратегического директора Девенпорта Сары Отт, полученной филиалом CNN KWQC.
По ее словам, владельцам направлено уведомление о сносе.
Спасательная перешла из поискового в реанимационный режим, говорится в сообщении.
«Из-за нестабильного состояния имущества и в интересах общественной безопасности жильцов не пустят обратно в здание», — сказала Отт в релизе.
По словам руководителя пожарной службы Давенпорта Майка Карлстена в понедельник утром, о погибших не сообщается. Также он отметил, что никаких известных лиц в разрушенном доме нет.
Неясно, сколько людей могут пропасть без вести или сколько жителей перемещено.
Дополнение
Обрушение привело к «большой утечке природного газа» и довольно большому количеству воды, хлынувшей в здание, сказал начальник пожарной службы. Экипажам удалось остановить утечку и возобновить поиски выживших.
По словам официальных лиц, причина обрушения Айовы не установлена. Владельцы здания имели текущие разрешения на ремонтные работы на внешней стене, сказал Ричард Освальд, директор местных служб Давенпорта.
Город недавно пострадал от сильного наводнения после того, как река Миссисипи вышла на поверхность, превратив некоторые улицы Давенпорта в реки. Здание Девенпорта находится чуть более чем в четверти мили от реки.