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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 12435 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У США бик напав на учасника велогонки

У США бик напав на учасника велогонки

Київ • УНН

 • 203919 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Каліфорнії поблизу Бейкерсфілда проводили любительську велогонку Rock Cobbler, під час якої на одного із спортсменів напав бик. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC7News.

Деталі

Велосипедист їхав через приватне робоче ранчо, де була велика рогата худоба. Там бик несподівано атакував спортсмена і кілька разів підкинув у повітря.

Як зазначається, серйозних травм у постраждалого не виявили, але він поскаржився на сильний біль.

Нагадаємо 

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