У США бик напав на учасника велогонки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Каліфорнії поблизу Бейкерсфілда проводили любительську велогонку Rock Cobbler, під час якої на одного із спортсменів напав бик. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC7News.
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Велосипедист їхав через приватне робоче ранчо, де була велика рогата худоба. Там бик несподівано атакував спортсмена і кілька разів підкинув у повітря.
Як зазначається, серйозних травм у постраждалого не виявили, але він поскаржився на сильний біль.
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