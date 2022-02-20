В США бык напал на участника велогонки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Калифорнии близ Бейкерсфилда проводили любительскую велогонку Rock Cobbler, во время которой на одного из спортсменов напал бык. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC7News.
Детали
Велосипедист ехал через частное рабочее ранчо, где был крупный рогатый скот. Там бык неожиданно атаковал спортсмена и несколько раз подбросил в воздух.
Как отмечается, серьезных травм у пострадавшего не обнаружили, но он пожаловался на сильную боль.
Напомним
Койоты, которые употребляли наркотики, стали причиной жестоких нападений в Канаде.